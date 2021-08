Erste MotoGP-Fans in Spielberg angekommen

Trotz Regen und kühlen 15 Grad Celsius sind am Donnerstag die ersten MotoGP-Fans auf den Campingplätzen in Spielberg eingetroffen. Die Buchungslage ist laut Tourismus-Sprecherin Manuela Machner sehr gut, aber es gibt auch noch wegen kurzfristiger Stornos freie Zimmer in der Region. Auch auf den Campingplätzen stehen noch freie Kapazitäten zur Verfügung. Erich Wolf, Geschäftsführer des Red Bull Rings, hofft auf mehr Zuschauer als bei der Formel 1.

Die Aufbauarbeiten waren am Donnerstag so gut wie abgeschlossen, sagte Wolf. Die Teams trafen teils schon am Dienstag und Mittwoch ein und bauten ihre Motorhomes auf. Das Projekt Spielberg errichtete indessen die „Bike City“, das Fan-Areal am Ring mit Gastronomie, Fan-Shops und Rahmenprogramm. An der Strecke seien im Laufe der Woche noch die letzten Markierungsarbeiten erledigt worden, sagte der Geschäftsführer im Gespräch mit der APA.

Keine Kapzitätsbeschränkungen

Im Vergleich zu den beiden Formel 1-Rennen werden sich für die MotoGP-Wochenenden kaum Unterschiede für die Besucher ergeben. Die 3G-Regel gelte gleich wie schon beim Formel 1-Grand Prix von Österreich, es sind praktisch unbegrenzt Zuschauer erlaubt und auch Tickets liegen noch auf.