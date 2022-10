Erst ab 18 Jahren: Vorarlberg untersagt Abgabe von Nikotinbeuteln an Jugendliche

Einen Nikotin-Kick ohne Tabak, das versprechen die kleinen Beutel, die in den vergangenen Jahren in Österreich immer häufiger konsumiert werden. Und zwar nicht nur von Erwachsenen, sondern zunehmend auch von Jugendlichen.

In dieser Altersgruppe wurde, wie berichtet, der unter die Lippen geschobene „Snus“ gerade in der Corona-Pandemie zum Trend. Denn hinter der Maske konnten die Nikotinbeutel selbst in der Schule unbemerkt konsumiert werden.