Erschlagen, abgelegt und verbrannt

Kiesel und sein Team müssen nun so schnell wie möglich die Identität der Frau herauszufinden. Da ihr Gesicht kaum noch zu erkennen ist, kann kein Foto erstellt werden. Allerdings ist es möglich, einen kompletten Fingerabdruck zu nehmen sowie DNA. Ein Abgleich in Österreich führt zu keinem Treffer. Es gibt hier auch keine passenden Abgängigkeitsmeldungen. Folglich wird die deutsche Anthropologin Ursula Wittwer-Backofen gebeten, eine Gesichtsrekonstruktion durchzuführen. Sie arbeitet mit einem damals neuen Computerverfahren und konnte damit bereits Erfolge erzielen.

Sieben lange Jahre

Das erstellte Foto, der Fingerabdruck, die DNA und diese Informationen werden auch international weitergegeben. Kurz danach wird von der deutschen Universität Hildesheim noch eine weitere Schädelrekonstruktion durchgeführt. Auch ein Isotopengutachten wird in Auftrag gegeben. Dieses ergibt, dass die Frau vermutlich in einem der GUS-Staaten aufgewachsen ist. Kiesel und sein Team warten. Aber niemand meldet sich. „Es scheint, als würde diese Frau niemanden abgehen“, sagt er damals in einem Interview. So vergehen sieben lange Jahre.

In Rom tritt 2012 ein neuer österreichischer Verbindungsbeamter seinen Dienst an. Er nimmt sich den Fall der Unbekannten neben der Autobahn noch einmal vor und sichtet offene Vermisstenfälle in Italien. Danach durchleuchtet er auch noch die geklärten Vermisstenfälle, also jene, wo die Frauen wieder aufgetaucht sind. Und plötzlich hat er einen Treffer des Fingerabdruckes.