Erneut Überflutungen, schwere Unwetter und Hagel in Ost-Östereich

Nach schweren Unwettern am Feiertag und auch bereits starken Regenfällen in den Tagen zuvor, sind auch am Fenstertag wieder in einigen Bereichen Österreichs schwere Unwetter niedergegangen.

Im Bezirk Hollabrunn wurde zum zweiten Mal binnen 48 Stunden die Marktgemeinde Wullersdorf und das der Stadt Hollabrunn zugehörige Aspersdorf getroffen, berichtete die Feuerwehr. Ortseinfahrten seien wieder zu Flüssen geworden, Straßenzüge bis zu 30 Zentimeter unter Wasser gestanden.