Heftige Hagelunwetter in der Steiermark: Straßen wie "Schneefahrbahnen"

Österreichs Feuerwehren kommen nicht zur Ruhe.

Nach etlichen Einsätzen am Donnerstag, zogen am Freitagabend Gewitter über Graz, in Straden in der Südsteiermark gingen gewaltige Hagelmengen nieder.



Die Straßen sollen an eine regelrechte „Schneefahrbahn“ erinnert haben. Die Aufräumarbeiten dauerten vorerst an.