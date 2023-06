Erneut Drogentoter in Wohnung in Kärnten entdeckt

Erneut ist in Kärnten ein Drogentoter zu beklagen: Wie die Polizei am Montag bekannt gab, wurde bereits am 28. Mai 2023, ein 22-jähriger Klagenfurter leblos in der Wohnung seines Bekannten (36) in Klagenfurt von diesem aufgefunden.

Laut Ermittlungen hat der Verstorbene die Nacht bei seinem Bekannten verbracht. Der alarmierte Notarzt konnte keine Lebenszeichen mehr feststellen. Da in der Wohnung Suchtmittelutensilien wie Spritzen vorgefunden wurden und der Verstorbene den Suchtgiftermittlern bekannt war, konnte somit ein Tod durch den Konsum von Drogen nicht ausgeschlossen werden.

➤ Mehr lesen:Drogenbande kaufte sich Kryptobriefmarken und Sportwagen