Ermordeter Grazer wird Fall für Aktenzeichen XY

Nun wendet sich die Polizei mit dem Fall erneut an die Öffentlichkeit. Wie das BK mitteilt, wird der Mord an Helmut G. am Mittwoch um 20.15 Uhr im Rahmen der Sendung „ Aktenzeichen XY“ im deutschen Fernsehen ZDF behandelt werden. Und auch in der kommenden Staffel des KURIER-True-Crime-Podcasts Dunkle Spuren wird es um die Tat gehen.

Durch die Ausstrahlung erhoffen sich die Ermittler vor allem Hinweise auf die Fragen, zu wem Helmut G. Kontakt hatte, welche Lokale er in seiner Freizeit besuchte und welchen Tätigkeiten oder Hobbys er nachging.

Der alleine lebende Mann arbeitete zum Zeitpunkt seines Todes als Leiharbeiter, war ca. 169 cm groß, hatte grau-weiß meliertes kurzes Haar und einen Dreitagebart. Am linken Oberarm trug er eine Tigerkopf-Tätowierung. Außerdem galt G. als Tierliebhaber – in seinem Haus lebte er mit 16 Katzen.