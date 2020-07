Polizei sucht mehrere Frauenkiller

Um dem Täter möglichst rasch das Handwerk zu legen, wurde im Bundeskriminalamt eiligst die ARGE Frauenmorde eingerichtet. Im Vorjahr wendete sich jedoch das Blatt, worauf die Sonderkommission wieder aufgelöst wurde. Der Fall der 2005 bei Graz gefundenen Leiche der in Venedig lebenden Ukrainerin Olga T. (23) passt ebenso wenig zu den in NÖ verübten Morden wie jener von Anna T. (53). Die aus Sardinien stammende Italienerin wurde im Oktober 2008 in einem Waldstück bei Völkermarkt erschossen und verbrannt aufgefunden.

Erst im Juli 2012 gelang die Identifizierung der Leiche und Monate später brachte ein winzig kleines Beweisstück eine neue, heiße Spur. "Es wurde am Tatort ein abgebrochener Karosserieteil von einem VW Polo gefunden. Es muss jemand, der mit dem Mord in Verbindung steht, mit dem Wagen vom Tatort weggefahren sein", erklärt Oberst Gottlieb Türk vom Kärntner Landeskriminalamt. Das Fahrzeug konnte in Zusammenarbeit mit der italienischen Polizei tatsächlich in Rom gefunden werden. Zu dem Zeitpunkt hatte es aber bereits einen neuen Besitzer und der alte konnte noch nicht ausgeforscht werden. "Noch eine Spur wird verfolgt. Das Opfer hat in der Nacht vor dem Mord mit seiner Bankomatkarte in einem Kaffeehaus in Turin bezahlt", so Türk. Die italienischen Behörden ermitteln auch in diese Richtung.

Weit dünner ist die Suppe hingegen bei den drei Mordopfern, die in NÖ gefunden wurden. 2007 entdeckten Spaziergänger in Asparn an der Zaya die übel zugerichtete Leiche der 23-jährigen Katerina Vavrova, einer Wiener Prostituierten. Sie war mit Messerstichen getötet worden, der Killer hatte ihr die Hände abgeschnitten und anschließend ihren Körper in Brand gesteckt. Drei Jahre später gab es ganz in der Nähe den nächsten grauenvollen Fund: Arbeiter entdeckten im Bezirk Gänserndorf die teilweise verkohlte Leiche der 24-jährigen Prostituierten Petya Filkova.