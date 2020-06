Erinnerungen an Spielberg: Als das Motorgeheul noch weh tat

Aus dem kleinen Eisverkäufer am Ö-Ring wurde mit den Jahren ein Berufsfotograf mit Einsätzen am A1-Ring wie Red-Bull-Ring. „Man wächst hier mit dem Ring auf“, überlegt Hruby. „Das ist so wie für einen Wiener der Prater, der erwähnt das auch nicht mehr extra als etwas Besonderes.“

Mit 180 in die Kurve

Besondere Stunden am Ring, egal ob Ö, A1 oder Red Bull vorne dran, hat Hruby aber reichlich erlebt. Etwa mit einem Rennfahrer mit 180 km/h in eine Kurve zu donnern. „Bei zehn Zentimetern Neuschnee auf der Strecke. Er hat nicht gebremst und ist trotzdem irgendwie um die Kurve gekommen.“ Oder an jene Luftaufnahmen, die er aus einem auf die Seite gekippt fliegenden Helikopter machte, bei offener Tür und festgezurrt in einer Art Geschirr.

Unvergesslich sind auch jene Szenen noch zu Ö-Ring-Zeiten, als Formel 1-Stars auf die Dächer der Boxen kletterten, um sich vor dem Fanansturm zu retten.