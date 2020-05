Erhöhter Gesprächsbedarf

Gute Schwingungen. Die Ausgangsbeschränkungen sind aufgehoben und man will Freunde treffen, ihnen aber vielleicht doch noch nicht so nah kommen. Was tun? Sehr laut sprechen, um den Abstand zu überwinden, doch mit dem Handy telefonieren, obwohl man sich sieht, Walkietalkies kaufen? Nein, passt alles nicht. In der Isolation sollen wir doch kreativ (und auch ein bisschen seltsam) geworden sein. „Machen wir ein Bechertelefon“, sagt eine Freundin.

Leere Gefäße. Zwei ausgewaschene (Jogurt-) Becher werden mit einer Schnur verbunden. Beim Sprechen entstehen Schallwellen. Diese versetzen den Becher-Boden in Schwingung und man hört einander besser, vorausgesetzt die Schnur ist gespannt.