Erdbeben facht AKW-Streit an

Sloweniens Premier Janez Janša teilte mit, dass das Erdbeben keine gröberen Schäden in seinem Land angerichtet habe, und dass im von Slowenien und Kroatien gemeinsam betriebenen Kernkraftwerk alles normal laufe. Die Behörden hätten entschieden, das AKW nicht abzuschalten, Analysen und Kontrollen bei laufendem Betrieb durchzuführen.

Auch der Leiter der Geophyisikabteilung des ZAMG Wolfgang Lenhardt sieht im Moment keine Veranlassung, das AKW herunterzufahren. Dieses mache das ohnehin automatisch, sobald Gefahr im Verzug sei. Kriterien für einen „Shut-Down“ sind vor Ort gemessene Bodenbewegungen oder das Erkennen technischer Fehler im System. Diese Parameter werden von der Atomenergiebehörde in Wien festgelegt. Die Bebentätigkeit konzentrierte sich nördlich von Zagreb, und nicht in der unmittelbaren Umgebung von Krsko. Das Epizentrum des Bebens war ungefähr 40 Kilometer vom Atomreaktor entfernt. Gefährlich hätte es bei dieser Stärke laut Lenhardt nur werden könne, wenn das Epizentrum unmittelbar in der Nähe des AKWs wäre.

Der Geophysiker sieht aber dennoch ein Gefahrenpotenzial: „Im Vergleich mit allen anderen in der Umgebung von Österreich in Betrieb befindlichen Atomkraftwerken ist Krsko ein Standort, der am stärksten Erdbeben ausgesetzt sein kann.“ Das schwächste Glied eines AKW bestimme das Ausmaß eines möglichen Unfalls. Es komme sehr auf den Zustand des Kraftwerks, aber auch auf systemrelevante Unterstützungssysteme (z.B Kühlung) an.

Der Zustand von Krsko wird von der Umweltorganisation Global 2000 kritisiert, das AKW als Uraltreaktor typisiert und aufgrund der vielen Zwischenfälle ein Abschalten fordert.