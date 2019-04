„Er hatte sichtlich Spaß daran, andere zu quälen“

Ständig präsent in dem Verfahren sind Lopatkas Ankündigungen, sich selbst zu töten. „Als Kind hab’ ich das schon ernst genommen“, erinnert sich Stefanie. „Aber mit der Zeit stumpfst dann ab.“ Richter Graf fragt, ob es sie gestört hätte, wenn ihr Vater die Ankündigung umgesetzt hätte? Stefanie seufzt. „Ich habe gesehen, wie er mit Menschen umgeht, mit mir, meinen Geschwistern. Ein Mensch, der so gewissenlos ist und sichtlich Spaß daran hat, andere Leute zu quälen und zu demütigen - um so einen ist es nicht schade.“

Stefanies Schwester Miriam drückt sich in ihrer Aussage noch drastischer aus: „Als ich älter geworden bin, hab’ ich nur noch gehofft, dass er es wirklich tut“, schluchzt die 25-Jährige am Dienstag. „Ich wollt’ einfach, dass er weg ist. Er hätt’ sich erlösen können und uns auch.“ Sie hätte sich dann nicht mehr fürchten müssen, dass „der Eduard auszuckt und uns was antut“.

Miriam schildert eine Szene, in der ihr Vater so getan habe, als hätte er hinter dem Rücken eine Waffe versteckt: „Ich hab’ mir gedacht, jetzt erschießt er uns.“

Der Prozess wird am 16. April fortgesetzt.