Entführung flog wegen Reifenplatzers auf

Die Entführung von Ingrid (16) und Phillip E. (13) wurde dank eines Schicksalsschlages am 29. Juli geklärt. Auf der Route 6 verlor Johann E. die Kontrolle über sein Motorrad, weil ein Reifen geplatzt war. Zwei Monate kämpfte der Kidnapper seiner Kinder im Spital in Asunción um sein Leben – am 28. September war er tot.

Am Dienstag trafen die Mutter und ihre Kinder einander erstmals nach über neun Jahren, berichtet ABC Color. Giuliana E. hatte Tränen in den Augen. Wie berichtet, ist eine Rückkehr noch ungewiss, da vor allem die Tochter das nicht will. Der österreichische Konsul, Stefan Schattovich, und der lokale Pfarrer, Isidro Cabral, waren bei dem Zusammentreffen im Sitz des Bürgermeisters ebenso anwesend wie ein Psychologe. Laut dem Gastgeber Basil Gura war es ein erstes Abtasten der Beteiligten.