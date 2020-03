Enns und Wien: Ein Wettkampf ums Alter

Wien ist deutlich älter als bisher gedacht, das soll nun eine römische Bronzetafel beweisen. Die Bundeshauptstadt hat damit erneut den Wettkampf um die älteste Stadt Österreichs eröffnet: Auch Zwettl und St. Pölten haben schon versucht, die seit jeher führende Stadt Enns vom Thron zu stoßen. Die Ennser Stadtgemeinde sieht dieser Herausforderung jedoch gelassen entgegen.

Im Jahr 1913 wurde das Bruchstück einer Bronzetafel beim Haus Am Hof 4 in der Wiener Innenstadt gefunden. 41 Zeichen sind darauf eingraviert, nur zwei Wörter davon konnten in der Vergangenheit entziffert werden: „edicta“ (Bekanntmachung) und „ galba“ (der römische Kaiser Lucius Livius Ocella Servius Sulpicius Galba). Da keine näheren Details herausgefunden wurden, kam die Tafel ins Depot des Wien Museums.