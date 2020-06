Endspurt um Asylquote im Westen

Für Diskussionsstoff sorgt in Kärnten auch ein Asylwerberheim, das in Italien – direkt an der Grenze zu Kärnten – entsteht. In einer ehemaligen Kaserne in Tarvis sollen Flüchtlinge untergebracht werden. Die Zahlen, die in italienischen Medien kursieren, bewegen sich zwischen 150 und 1500 Asylwerbern. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser ( SPÖ) hat in einem Brief an die friulanischen Präsidentin, Deborah Serrachiani, nähere Angaben erbeten und die Sorge der Kärntner bezüglich möglicher Übertritte der Flüchtlinge nach Kärnten kommuniziert. In ihrem Antwortschreiben teilte Serrachiani nun mit, dass "einige Dutzend Asylanten in dieser Struktur " vorgesehen seien und eine Verstärkung der Belegschaft der Staatspolizei geplant sei.