Endlich Sommer, aber nur eine Woche

"Tropentage wie diese sind im Juni außergewöhnlich", sagtTeutsch-Zumtobel. Es sei aktuell um fünf Grad wärmer als im langjährigen Durchschnitt. Die Österreicher wird das kaum stören, sie suchenin den Bädern oderÖsterreichs Seen. Doch während in den Pools dank Solarheizung durchaus 25 Grad Wassertemperatur erreicht werden, sind die Seen noch recht frisch. So ist etwa der Lunzer See in NÖ mit 15 Grad nur etwas für Hartgesottene; auch der Wolfgangsee imSalzkammergut hat nur 17 Grad. Derinkommt immerhin bereits auf 20, die alteauf 21 Grad.

Das warme Wetter wurde nicht nur von den Sonnenanbetern sehnsüchtig erwartet; auch die Tourismus- und Freizeitbetriebe freuen sich über stabiles Wetter, das viele Ausflügler anlocken wird.

"Der Mai war für uns quasi ein Totalausfall", berichtet Wiens Bädermanager Martin Kotinsky. "Es war der viertschlechteste Mai seit 1990." Umso mehr hofft er nun auf einen Gästeansturm: "Vor allem am Donnerstag und Sonntag rechnen wir mit 100.000 Gästen pro Tag."