Eisplatte fiel von Lkw und durchschlug Pkw-Windschutzscheibe

Eine Eisplatte, die sich vom Dach eines Sattelaufliegers gelöst hatte, hat am Freitagnachmittag auf der Arlberg Schnellstraße im Bereich des Landecker Tunnel in Tirol die Windschutzscheibe eines Pkw durchschlagen. Der 66-jährige Lenker erlitt dabei schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen, teilte die Polizei mit. Seine Beifahrerin blieb unverletzt.

Sattelzug blieb nicht stehen

Der 66-Jährige war gegen 17.00 Uhr auf der Arlberg Schnellstraße in Richtung Westen unterwegs, als sich im Baustellenbereich des Landecker Tunnel von einem entgegenkommenden Sattelzug die Eisplatte löste. Nach der Erstversorgung wurde der Lenker in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden. Der Lenker des Sattelzugs setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.