Eiskletterer und Wanderin starben bei Freizeitunfällen in Tirol

Bei Freizeitunfällen in Tirol sind am Sonntag ein deutscher Eiskletterer und eine niederländische Wanderin ums Leben gekommen. Der 33-Jährige wurde am westlichen Geierkopf im Gemeindegebiet von Reutte von einer Lawine in die Tiefe gerissen, während sein 37-jähriger Kamerad aus Kanada verletzt überlebte. Die 72-Jährige war nach einem Sturz auf eisigem Untergrund in Nassereith (Bezirk Imst) auf dem Hinterkopf aufgeschlagen, teilte die Landespolizeidirektion Tirol am Montag mit.

➤ Mehr lesen: Alpinunfall am Traunstein: Beide Männer tot geborgen

Die beiden Eiskletterer waren am Sonntag in der Früh mit Tourenski vom Parkplatz der Ammerwalder Alm gestartet. Gegen 9 Uhr seien sie beim Einstieg "Marihuanabam" gewesen, wo sie sich angeseilt hätten. Nachdem sie die Route erfolgreich absolviert hatten, wollten sie weiter zur Route "Scotch on the Rocks".