Einsatzserie für Bergretter im Rax-Schneeberggebiet

Ein Wanderer war am Freitagvormittag von der Schneealm über den Nasskamm zum Habsburghaus aufgebrochen und hatte seiner Frau am Nachmittag die Nachricht hinterlassen, dass er aufgrund eines Regenschauers in einer Hütte Unterschlupf gefunden habe.

Weil die Frau danach den 72-Jährigen nicht mehr erreichen konnte, rief sie kurz vor 23.00 Uhr die Bergrettung. Bei einer Handyortung ließ sich das Suchgebiet nicht exakt eingrenzen, auch die Bergrettung Mürzzuschlag wurde alarmiert.

➤ Mehr dazu hier: Kleinkind per Hubschrauber von der Rax ins Krankenhaus transportiert