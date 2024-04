Die ersten Hitze-Tage in Österreich und ihre Folgen

Der April, der macht, was er will. So lautet eine Bauernweisheit, die das launische Wetter in dem Frühlingsmonat beschreibt. Auch heuer macht der April seinem Ruf alle Ehre: Musste man Anfang des Monats zum warmen Mantel greifen, gingen vergangenes Wochenende die Mutigen schon im Freien baden.

Obwohl: So richtig mutig musste man gar nicht sein, zeigte das Thermometer am Sonntag im steirischen Bruck an der Mur doch bereits 30 Grad. Am Montag waren es in Niederösterreich in Waidhofen an der Thaya immer noch 29,9. Dass Österreich damit den frühesten Hitzetag der Messgeschichte verzeichnete, bedeutete allerdings für viele Menschen eine enorme Belastung.