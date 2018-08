Einsatz unter Hochspannung

Grundsätzlich würden die Autoproduzenten aber die Batteriezellen immer besser innerhalb der Fahrzeuge in Wannen verbauen, erklärt ÖAMTC-Technik-Instruktor Christian Klejna. Auch er hält E-Autos für nicht gefährlicher als herkömmliche Fahrzeuge. Die Hochvolt-Akkus werden weg von den Knautschzonen des Pkw in die geschütztere Wagenmitte verlegt, erklärt Klenja. Grundsätzlich würden sich Stromautos bei einem Crash automatisch stromfrei schalten, berichten die Techniker. Helfer werden sich vorsichtshalber trotzdem an die Rettungshandbücher der Hersteller halten, Isolierhandschuhe tragen und den Stromfreistecker ziehen. Klenja, der in Niederösterreich auch Feuerwehrleute schult, rät E-Car-Besitzern, spezielle für ihre Autos erhältliche Rettungskarten mitzuführen, damit Einsatzkräfte rascher agieren können.