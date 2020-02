Einsatz gegen Hools: "Ungutes Gefühl bleibt"

Drei Monate nach den Unruhen beim Fußballspiel Red Bull Salzburg gegen Ajax Amsterdam ist der missglückte Polizeieinsatz jetzt wieder im Gespräch. Eine Polizistin hat in einem Brief an den ORF die Polizeiführung scharf kritisiert. Sie beschreibt, wie eine Horde Hooligans am 27. Februar randalierend, prügelnd und stehlend durch die Stadt zogen. Sie zündeten bengalische Feuer, blockierten den Verkehr in der Innenstadt und demolierten einige Autos in einer Unterführung. Bis jetzt habe es keine Konsequenzen, keine Strafen für die Vandalen gegeben. Sie kritisiert auch die Einsatzleitung: Als die Situation gefährlich wurde, habe "Funkstille" geherrscht, die Verstärkung habe zu lange auf sich warten lassen.