Einreise-Stopp: Zypern erklärt Österreich zum Hochrisikoland

Wer eine Reise nach Zypern geplant hatte, hat offenbar Pech, denn die zypriotischen Behörden setzen Österreich mit Stichtag Donnerstag auf die Liste der Hochrisikoländer "Kategorie C". Dann darf man nur noch mit triftigem Grund einreisen. Zypern Tourismus informierte Reiseveranstalter und Touristen bereits am Montag über die Situation per Mail: Dieser Sachverhalt bedeutet konkret, dass touristische Reisen aus der Republik Österreich nach Zypern derzeit nicht mehr möglich sein werden. Für welchen Zeitraum die Republik Österreich in der Kategorie C bleiben wird, ist momentan nicht prognostizierbar. Die Kategorisierung von Ländern in die Stufen A, B und C nach Gesichtspunkten der Covid-19 Ausbreitung wird auf wöchentlicher Basis vorgenommen.

14-tägige Quarantäne

In Zypern einreisen darf man ab sofort nur noch aus speziellen Gründen, die auf der Homepage der dortigen Gesundheitsbehörden aber nicht näher genannt werden. Hat man so einen Grund, dann muss man entweder vor Ort einen Test machen oder ein negatives Testergebnis bei der Einreise vorzeigen können, das nicht älter als 72 Stunden sein darf. Zusätzlich müssen sich einreisende Österreicher auch in eine 14-tägige Quarantäne begeben.