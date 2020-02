Einmal Winnetou sein: Sind Indianerkostüme spaßig oder rassistisch?

Trotzdem bleiben bei einigen Menschen Fragen zum Thema offen. „Wir bekommen immer wieder Meldungen rund um das Thema Verkleidungen und rassistische Darstellungen von ethnischer Herkunft.“

Was also tun, wenn das eigene Kind sich so eine Verkleidung wünscht? ZARA rät zum Dialog – denn: In den meisten Fällen denke das Kind ohnehin an eine bestimmte Figur aus einem Film oder einem Comic.