Eine schwarz-rote Langzeitehe

Gerhard Reheis ( SPÖ) würde gerne Landeshauptmann werden. Günther Platter möchte (VP) es gerne bleiben. Viereinhalb Jahre hat man zuletzt gemeinsam regiert und damit eine lange Tradition fortgeschrieben. Seit 1945 sitzen Volkspartei und Sozialdemokraten gemeinsam in der Tiroler Landesregierung. Freiwillig freilich erst seit 1999. Davor galt in Tirol das Proporzsystem.

Doch man blieb sich treu. Selbst als die VP 2003 die zwischenzeitlich verlorene absolute Mandatsmehrheit wieder zurückeroberte, holten die Schwarzen die Roten – und damit die zweitstärkste Kraft – wieder ins Regierungsboot. Angenehmer Nebeneffekt: eine schwache Opposition. Der SPÖ hat sich in all den Jahren das Image des VP-Ministranten erarbeitet. Reheis hört das naturgemäß nicht gerne: „In den letzten viereinhalb Jahren war eine starke sozialdemokratische Handschrift spürbar. Gerade in den Bereichen Soziales und Wohnen.“