Eine Benimmfibel für Touristen

Österreicherinnen dürfen sich ihre Kleidung selbst aussuchen – und die ist meistens bunt. Schwarz ist eine Trauerfarbe und im Alltag weniger üblich." Wir Österreicher sollen überhaupt ein freundliches Volk sein. "Zeigen Sie uns ihr Lächeln", ermuntert eine neue Broschüre, die seit einer Woche in Zell am See verteilt wird, Urlaubsgäste aus den arabischen Ländern.

Nora Mohammad muss über die gut gemeinten Modetipps in dieser " Benimmfibel" tatsächlich lächeln, das erkennt man an ihren Augen. Nora kommt aus Saudi Arabien und ist vollverschleiert. Sie ist mit ihrem Ehemann Alharbi hier, um bei angenehmen 25 Grad am See spazieren zu gehen, Sonne und Regen zu genießen, und am Kitzsteinhorn will sie zum ersten Mal in ihrem Leben Schnee sehen. Dass sich hier jemand an ihrem Outfit stören könnte, ahnt sie nicht.

Dabei ist das mit ein Grund, warum die Einheimischen diesen "Knigge" so dringend gefordert haben. "Im Sommer schaut’s am Stadtplatz aus wie auf einem Basar", ist eine der Reaktionen, fragt man nach dem Araberboom in dem Pinzgauer Urlaubsidyll. Im Sommer 2013 waren Gäste aus den arabischen Ländern mit rund 275.000 Nächtigungen schon die zweitstärkste Gruppe nach den Deutschen. Tendenz: steigend.