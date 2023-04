Einbrecher schnitten mit Flex Tresor in Talstation von Ski amadé auf

Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag in die Talstation einer Bergbahn im Skigebiet Ski amadé im Bezirk St. Johann eingebrochen. Mit einem Winkelschleifer schnitten sie den Tresor auf und erbeuteten Bargeld in fünfstelliger Höhe. Die Ermittlungen waren am Laufen, teilte die Polizei Salzburg mit.