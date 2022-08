Einbrecher in der Steiermark machten mehrere 10.000 Euro Beute

Einbrecher haben am Samstag in einem Wohnhaus in Straden (Bezirk Südoststeiermark) Geld und Schmuck im Wert von mehreren 10.000 Euro mitgehen lassen. Sie drangen über das Küchenfenster in das Haus ein, durchsuchten es und flüchteten über die Terrassentür. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, könnte ein weißer, kleiner SUV mit der Tat in Zusammenhang stehen, das Auto war in der Nähe des Tatortes gesehen worden.