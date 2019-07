Ein Zugticket rettete sie vor den Nazis

Ilse Melamid, geborene Hönigsberg, saß in einem der letzten Züge, die von Wien nach England gingen.

Sie wurde am 25. Jänner 1928 in Wien geboren, wuchs in der Altgasse 13 in Hietzing auf und ging Am Platz zur Schule, bis sie elf Jahre alt war. Ihr Spielplatz war der Garten von Schloss Schönbrunn. Von 1966 und bis heute lebt Ilse, verheiratete Melamid, gegenüber des Metropolitan Opera House in New York.

Der erste Kindertransport startete am 10. Dezember 1938 von Wien nach England. 2.300 jüdische Kinder aus Österreich wurden so bis August 1939 vor den Nazis gerettet. Die Fahrt kostete 50 Pfund – umgerechnet 3.000 Euro.

„Für das Kind“ heißt die Ausstellung, die seit 10. Dezember 2018 (dem 80. Jahrestag des 1. Kindertransports) permanent in der Wiener Urania gezeigt wird.

Info: 1., Uraniastraße 1/Hauptstiege 1-2., Mo. bis Fr. 9-20 Uhr. Anfrage für Führungen: info@millisegal.at