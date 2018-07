Ein Urteil geht unter die Haut

Konkret litt die klagende Frau an einer genetisch bedingten Allergie auf Rottöne in der Tattoofarbe. Nur: Das wusste sie nicht, als sie sich eine großflächige bunte Tätowierung mit Blumen und Daten der Tochter am rechten Unterschenkel stechen ließ. Wenig später begann die Stelle zu jucken, es bildeten sich Pusteln. Sie musste ins Spital, mehrere Operationen waren nötig, sogar Haut musste transplantiert werden.

Dass die Kundin fehlerhaft aufgeklärt worden sei, stellt Reisinger in Abrede. „Unsere Aufklärung ist sehr präzise, wir arbeiten auch mit einem Hautarzt zusammen. Aber wenn jemand unterschreibt, keine Allergie zu haben und diese Unterschrift dann vor Gericht nicht gilt, kann es das nicht sein. Eine gewisse Verantwortung muss beim Kunden bleiben.“

Ärztliche Bestätigungen werden in Allergiefällen, aber auch bei Krankheiten, immer öfter in der Branche verlangt. Wobei: Auch die haben ihre Lücken, wie Fritz Horak vom Allergiezentrum Wien West sagt: „Wir können nur einen Teil der Farbstoffe testen. Und es ist durchaus möglich, dass Reaktionen auf die Tätowierung erst nach Jahren auftreten. So etwas ist nicht vorhersehbar.“ Grundsätzlich würden vorhandene Allergien nicht darauf schließen lassen, dass ein erhöhtes Risiko bei einer Tätowierung besteht. Allzu oft sei die Vorab-Kontrolle aber ohnehin nicht gefragt: „Bei uns kommt vielleicht einmal im Monat jemand vorbei.“