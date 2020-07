Ein Urteil als Meilenstein

Fünfeinhalb Jahre Haft – für einen Politiker, der der Untreue überführt wurde und bis zuletzt jedes Fehlverhalten leugnete. Drei Jahre beziehungsweise zwei Jahre Haft für die Vorstände der Landesholding, die bereitwillig beim korrupten Vorgehen auf höchster Landesebene geholfen haben.

Endlich, möchte man sagen. Ohne Zweifel sind die harten Urteile von Richter Manfred Herrnhofer Wasser auf den Mühlen der Korruptionsbekämpfer, die schon so lange Ergebnisse schuldig geblieben sind. Das Signal, das aus dem Klagenfurter Landesgericht kommt, wird so schnell nicht verhallen: Auch Politiker können es sich nicht richten, wenn sie korruptes Verhalten an den Tag gelegt haben. Und bei uns werden korrupte Politiker eingesperrt, und zwar für lange Zeit. Schließlich wollten ein paar Politiker zwölf Millionen Euro aus dem Vermögen der Steuerzahler schlichtweg stehlen. Das Urteil ist ein Meilenstein im Kampf gegen die grassierende Korruption.

Aufatmen – wenn auch nur kurz – kann jetzt die gesamte Justiz. Denn die Menschen im Land haben schon lange nicht mehr verstanden, warum der viel zitierte Hendldieb schnurstracks hinter Gitter kommt, bei Verbrechen in Millionen– und Milliardenhöhe durch hochrangige Menschen in Politik und Wirtschaft aber nichts passiert.

Das Vertrauen in die Korruptionsjäger ist durch das Urteil sicher wieder gestiegen. Das Vertrauen in die Politik aber erneut geschädigt worden.