Ein rundum sauberer (Bade-)Spaß

Was ist bei sommerlicher Hitze erquicklicher als Planschen im kühlen Wasser? Diesem Genuss kann man in den meisten von 21.831 überprüften europäischen Badegewässern jedenfalls ohne Bedenken frönen. 95,4 Prozent davon erreichen die geforderte Mindestqualität bei der Wasserqualität. Noch besser ist die Bilanz in Österreich: Mehr als 97 Prozent der heimischen Badeplätze sind als „ausgezeichnet“ bewertet worden. Der am Donnerstag veröffentlichte EU-Wassergütebericht für das Jahr 2018 bestätigt Österreich damit den drittbesten Platz unter 30 Ländern.

Von den 263 untersuchten heimischen Badestellen haben 99,6 Prozent die Prüfung mit Bravour bestanden. Mehr als 97 Prozent wurden als „ausgezeichnet“ bewertet – das ist eine Verbesserung um zwei Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Knapp zwei Prozent wurden als „gut“ eingestuft.

Lediglich bei einem einzigen Gewässer, nämlich beim Badesee Gaishorn am See, einem Rückhaltebecken an der Palten in der Steiermark, ergab die Auswertung der Daten „mangelhafte“ Wasserqualität.