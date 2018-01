Ein Paradies für den Borkenkäfer

Für eine rasche Aufarbeitung des Schadholzes in Unterkärnten spricht sich im KURIER-Interview Johannes Thurn-Valsassina aus. Der Präsident des Kärntner Forstvereins warnt davor, zum Schutz des Straßennetzes Risiken einzugehen.

Foto: /Privat KURIER: Ab wann wird der Borkenkäfer bei den aktuellen Schadholzbeständen in Unterkärnten aktiv und wie kann er bekämpft werden?

Johannes Thurn-Valsassina: Zum Glück haben wir derzeit in der Nacht noch Minusgrade, aber am Tag erreichen wir bereits acht Grad und damit im Schadholz an exponierten, sonnigen Stellen günstige Bedingungen zur Vermehrung des Borkenkäfers. 400.000 Festmeter Sturmwürfe liegen derzeit noch am Boden, das sind potenzielle Brutstätten für große Populationen. Wenn es dauerhaft warm wird und der Borkenkäfer zu fliegen beginnt, schrillen die Alarmglocken, dann ist auch der gesunde Waldbestand in Gefahr. Das Holz muss möglichst schnell aufgearbeitet werden.

Wie viel Festmeter Holz sind potenziell gefährdet?

Wir sprechen derzeit von sechs bis acht Millionen Festmetern im Vellachtal sowie in den Gemeinden Gallizien und Sittersdorf.

Wie groß wäre der finanzielle Schaden?

Es ist unmöglich, diesen zum aktuellen Zeitpunkt zu beziffern. Ein vom Borkenkäfer befallener Festmeter erzielt am Markt rund 30 Euro weniger Erlös.

Wie lange wird die Aufarbeitung des Schadholzes dauern?

Mit Sicherheit das gesamte Jahr 2018. Aber wir müssen rasch mit dem Abtransport an exponierten Stellen beginnen, bevor der Borkenkäfer fliegt. Natürlich wollen wir nicht das gesamte Straßennetz ruinieren und suchen gemeinsam mit Land und Gemeinden Korridore und Routen. Die Schäden an den Straßen stehen aber in keiner Relation zu den potenziellen Schäden am Baumbestand. Die Gefahr ist groß, man sollte nicht wegen ein paar 100.000 Euro ein solches Risiko eingehen. Und ich warne auch vor Folgeschäden, die den Wäldern in den kommenden Jahren drohen, wenn wir jetzt nicht rasch reagieren.