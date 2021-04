Ein neuer Blickfang im Salzburger Bahnhofsviertel

Bau für Jahrzehnte

Davon soll das ganze Quartier profitieren. „Die sternförmige Anordnung gibt Straßenräume frei und wird die Belichtung für Nachbargebäude deutlich verbessern“, sagt Marianne Durig vom siegreichen Architekturbüro Burtscher-Durig aus Wien. Der Innenhof verspricht laut Gnaiger eine „echte Stadtoase zu werden“.

Bis es soweit ist, wird aber noch einiges an Zeit vergehen. Für 2023 ist der Spatenstich geplant, 2026 soll das Gebäude bezogen werden und dann das Viertel auf Jahrzehnte hinaus prägen.

„Die Vorgabe war, dieses Gebäude muss auch in 50 oder 70 Jahren noch nutzbar sein“, sagte Landeshauptmann Haslauer.

Somit ist an einem weiteren Punkt in der Stadt einiges im Umbruch. Denn das Landesdienstleistungszentrum wird über den Südtiroler Platz quasi direkt an die Lokalbahn angeschlossen sein, die 2025 unterirdisch bis zum Schloss Mirabell im Stadtzentrum und bis 2030 quer durch die Stadt bis nach Hallein im Süden führen soll.