Ein Landes-Heli für das Hubschrauber-Land

Die Palette an Naturgefahren ist im alpinen Bundesland Tirol eine breite. Die reicht von Felsstürzen, Lawinen, Überschwemmungen bis hin zu Waldbränden in steilem Gelände. Der Klimawandel hat die Zahl derartiger Extremereignisse bereits in die Höhe gehen lassen. Die rasche Hilfe kommt in den Bergen nicht selten aus der Luft.

Das gilt auch für die große Zahl an Alpinsportlern und Urlaubern, die sich in Tirol in den Bergen tummeln. Kein anderes Bundesland hat eine derartige Dichte an Hubschraubern, die im Ernstfall bereit verfügbar sind. Im Winter stehen für die Flugrettung 16 Hubschrauber von verschiedenen Anbietern, die sich immer wieder um das Geschäft streiten, parat.