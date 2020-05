Ein Land feiert Silvester

In Kufstein, Niederndorf und im Thierseetal wurde mit Live-Bands, Feuerwerk und Walzerklängen das neue Jahr schon einen Tag früher mit Vorsilvester-Partys eingeläutet. Das hat Tradition: In Kufstein gab es das Spektakel zum 17. Mal. Ab 11 Uhr kann man heute in Klagenfurt ins Jahr 2013 starten: mit Sektempfang vom Bürgermeister, Kinderprogramm und Livemusik. Alter Platz, Neuer Platz, Domplatz und Pfarrplatz sind Locations für Unterhaltung. In Eisenstadt wird das neue Jahr um Mitternacht mit der Marienglocke im Schloss Esterházy eingeläutet. Danach wird zu den Klängen von Joseph Haydn ein Großfeuerwerk abgefeuert. Auf dem Hauptplatz in Linz geht es ab 22 Uhr mit Live-Bands rund. Um 17 Uhr beginnt am Residenzplatz Salzburg der Countdown zum Jahreswechsel. Tanzlehrer geben einen Gratis-Walzerkurs. Auch in Graz wird gefeiert. Am Hauptplatz warten Gastro-Hütten auf Gäste. Ab 16 Uhr gibt es Live- und Dj-Musik. Naturfreunde kommen bei einer Silvesterwanderung im Nationalpark Thayatal (NÖ) auf ihre Kosten. Ziel der Wanderung ist der Einsiedlerfelsen, wo am Ufer der Thaya auf das neue Jahrangestoßen wird. Treffpunkt und Start: Nationalparkhaus, um 14 Uhr.

In Innsbruck feiert Tirols größtes Silvesterclubbing mit heißen Beats und Lasershow im „Dogana“ Premiere.