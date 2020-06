Ein Königreich für den sozialen Wohnbau

Auch in Kärnten besteht ein gesteigerter Bedarf an günstigen Wohnungen. Allein in Klagenfurt sind 3000 Wohnungssuchende vorgemerkt. Landes-Vize Gaby Schaunig ( SPÖ) hat sich das ehrgeizige Ziel gesteckt, dass am Ende der Legislaturperiode (März 2018) jede Kärntnerin, jeder Kärntner ein Dach über dem Kopf hat und sich das auch leisten kann.

Schaunig sieht vor allem im städtischen Bereich einen Bedarf an sogenannten Sozialwohnungen. Daher begrüßt sie die Anstrengungen von Gemeinden und Wohnbauorganisationen, Ortskerne zu beleben. Als Beispiel nennt sie Wolfsberg, wo im Stadtteil Schwemmtratten der alte Baubestand durch einen Neubau ersetzt wird, der aufgrund von hohen ökologischen und Energiestandards ein Vorzeigemodell ist.

"Der Wohnbau ist für die Kärntner Wirtschaft ein unheimlich wichtiger Faktor", sagt Klaus Wutte, Geschäftsführer der gemeinnützigen Gesellschaft "Kärntner Siedlungswerk". Und begründet das folgend: "Er schafft mehr Arbeitsplätze als der Tiefbau, es leben ganze Berufszweige davon und ein Euro Förderung kommt mit mindestens 1,7 als Multiplikator in der Wirtschaft an." Insgesamt profitiere die Kärntner Wirtschaft zu 90 Prozent davon.

Für Wutte gibt es neben der wirtschafts- auch eine sozialpolitische Komponente. "Die Leute werden immer älter, dem muss auch im Wohnbau Rechnung getragen werden." Wohnungen müssten aber auch "sozial leistbar" sein. Da aber gebe es zwei Probleme: steigende Grundkosten und komplizierten Bauvorschriften. Letztere müssten "entrümpelt werden. Da ließen sich bis zu zehn Prozent der Baukosten einsparen."