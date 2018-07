Ein Gasthaus als Druckmittel

Bürgermeister Wilhelm Wallinger (ÖVP) bestätigt das. „Er braucht ein zweites, gutes Standbein, das weiterzuführen“, soll der Wirt gegenüber ihm argumentiert haben. Vor allem wegen dem für die kleine Landgemeinde wichtigen Veranstaltungssaal sei die drohende Schließung problematisch, sagt Wallinger. Daher überlege man einen Neubau. „Im Hintergrund laufen bereits Planungen mit einem Architekten. Aber es wäre besser, wenn das ein Wirt betreibt.“

Wie die Abstimmung Ende Juli ausgeht, ist offen. Klubzwang gebe es in seiner Gemeinderatsfraktion jedenfalls nicht. Wallinger selbst will sich nicht deklarieren. Er sei in der Sache neutral, habe aber dem Betreiber schon gesagt, dass er „keine guten Karten“ für ihn sehe. „Wir haben uns seit Längerem darauf festgelegt, dass wir uns im Tourismus weiterentwickeln wollen. Da wird ein Steinbruch nicht förderlich sein.“

Der Unternehmer will sich auf Anfrage nicht äußern. „Ich gebe zu dieser Geschichte grundsätzlich keine Kommentare ab.“ Denn er könne ohnehin nur schlecht dastehen, meint er unter Verweis auf die bisherige Berichterstattung. Nur so viel: „Das Gasthaus ist ein kleiner Teil meiner Firma. Und wenn eine Expansion nicht möglich ist, muss ich mir etwas überlegen. Das in einen direkten Zusammenhang zu bringen, ist nicht in Ordnung.“