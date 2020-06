Ein Drittel weniger Russen auf Urlaub

Johannes Schwaninger vom "Steinerwirt" in Zell am See ( Salzburg) sieht es positiv: "Es ist ein Wunder, dass die Russen überhaupt kommen. Die müssen uns Österreicher wirklich lieben, wenn sie sich den Luxus leisten." In seinem Drei-Stern-Boutiquehotel sind aktuell einige Betten leer. "Das tut uns natürlich weh, aber wir hoffen, das mit Urlaubern aus anderen Nationen einigermaßen kompensieren zu können."

Darauf setzt auch Isabella Dschulnigg vom Saalbacher Hof in Saalbach-Hinterglemm: "Wir wussten ja schon im Herbst, was uns erwartet, und haben verstärkt Werbung in den umliegenden Ländern gemacht. Derzeit kommen die meisten unserer Gäste aus Skandinavien und Deutschland."

Dasselbe Bild im Gasteinertal: Während einige Hoteliers bei den Russen schon jetzt Einbußen von bis zu 40 Prozent beklagen, treten jetzt die Bayern verstärkt auf. "Es ist uns ein kleiner Trost, dass uns die tolle Schneelage viele Spontanbuchungen aus den Nachbarländern bringt", sagt Martin Zeppezauer vom Tourismusverband und blickt mit Sorge auf die Wetterprognosen. "Wir bräuchten schon einen sensationellen Winter, um das Minus auf diese Weise insgesamt auszugleichen."