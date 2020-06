Salzburg verlangt Auszug aus Sexualstrafregister

Ob die anderen Gemeinden nachziehen, sei ihnen selbst überlassen, verweist Edith Egger, Leiterin des Kinderbetreuungsreferats am Land, auf die Zuständigkeit: "Jedem Träger steht es frei, sich auf diese Art abzusichern." Sinnvoll sei das allemal. Bei der österreichweiten Tagung der Kindergarten-Leiter am 5. November in Wien werde das Sexualstrafregister ein Thema sein, sagt sie. Bei Angestellten von Kinder- und Jugendeinrichtungen sei es seit etwa zwei Jahren üblich, ein erweitertes Leumundszeugnis vorzulegen.

Anlass dürfte der Fall eines Pädophilen gewesen sein, der beim Jugendamt in Hallein beschäftigt war. Im Jahr 2012 wurde er wegen Missbrauchs eines Buben am Landesgericht verurteilt. Erst da wurde bekannt, dass er in Deutschland bereits einschlägig vorbestraft war und unbemerkt weiter als Sozialpädagoge arbeitete.