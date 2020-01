Echter Winter nur am Berg: Wann der Schnee auch in die Täler fällt

„Bis Freitag bleibt es noch so, wie in den vergangenen zwei Wochen – viel zu mild. Aber am Wochenende deutet sich an der Alpennordseite Schnee auch in den Tälern an. Auf den Bergen können es bis zu 30 Zentimeter sein“, kündigt Dietz ein Tief für Samstag und Sonntag an. Und ein Detail, das in normalen Wintern wohl kaum der Rede wert wäre: „Am Dienstag könnte es in Wien Schneegrieseln geben.“

Aber es gibt auch eine Ecke in Österreich, die sich schon jetzt richtig winterlich präsentiert: In Osttirol und Oberkärnten ist der Schnee auch in den Tälern zu finden. Und auf den Bergen liegt er bis zu zwei Meter hoch.

„Dort profitiert man immer noch vom Novemberschnee“, erklärt der Ubimet-Meteorologe. Das niederschlagsreiche Tief, das damals in Italien Venedig unter Wasser setzte, sorgte im Süden Österreichs für ausgiebige Schneefälle.