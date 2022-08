Durchwachsenes Wochenende mit Meteorstrom am Himmel

Prognose

Für halbwegs schönes Wetter muss man für das lange Wochenende aber ohnehin keinen Wunsch vergeuden, lässt sich doch vielerorts die Sonne blicken. Dennoch ist auch mit Regenschauern zu rechnen. Am Freitag erreicht das Land nämlich ein Tief. Die Gewitterneigung in Salzburg, Kärnten und der Steiermark nimmt deshalb zu. Dort liegen die Höchsttemperaturen bei 20 Grad, im Westen und Osten, wo es trocken bleibt, bei 27 Grad. Im Laufe des Wochenendes wechseln sich dann Sonne und Wolken mit vereinzelten Regenschauern ab. Am Montag zeigt der Thermometer dann fast überall 30 Grad.