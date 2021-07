Bestechungsaffäre um dubiose Privatagentin

Wie berichtet, wurden neben Christine W. auch zwei deutsche Kripo-Beamte verhaftet. Einer ist Kommissar beim Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern, der andere ist mittlerweile nicht mehr beim LKA. Neben Bestechlichkeit und Amtsmissbrauch steht das Duo im Verdacht, "illegale Ausfuhren von Rüstungsgütern vermittelt" zu haben.

Der LKA-Kommissar notierte laut Aktenlage in einem Schreiben, dass er den Österreicher Karl S. am 14. Februar 2014 in Berlin getroffen habe. Der Österreicher Karl S. ist bzw. war Europa-Repräsentant eines arabischen Mischkonzerns mit Rüstungssparte und Sitz in Abu Dhabi. Diesen Job hat ihm ein namhafter österreichischer Ex-Top-Manager verschafft. Bei diesem Treffen soll S. dem LKA-Mann mitgeteilt haben, dass seine arabischer Auftraggeber "an einer intensiven Kooperation mit deutschen Rüstungsunternehmen interessiert seien und aufgrund seiner privilegierten Stellung und der einflussreichen Eigentümer für diese (deutschen Rüstungsunternehmen) im arabischen Raum neue Absatzmärkte eröffnen kann.

Indes soll der Ex-LKA-Beamte laut Aktenlage im Dezember 2014 "nachweisliche Bemühungen" angestellt haben, Militärfahrzeuge und Psychostimulanzien für den Einsatz in einem Krisengebiet zu beschaffen". Zugleich soll er für die erwähnte arabische Gruppe, die der Östererreicher repräsentierte, tätig geworden sein - im Zusammenhang mit einem deutschen Rüstungs-Riesen (Name der Redaktion bekannt).

Karl S. soll in Österreich kein unbeschriebenes Blatt sein. Vor seiner Tätigkeit für die Araber soll S. dem österreichischen Verfassungsschutz jahrelang als "Informant" gedient haben - und sich im Streit getrennt haben. Aber das ist ein anderes Kapitel.