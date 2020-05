Drohbrief bei Rauchkörper gefunden

Bei den am Dienstagabend in Klagenfurt nach einem Bombenalarm gefundenen Rauchkörpern ist auch ein Drohbrief gefunden worden. Neben einem mit militärischen Rauchkörpern gefüllten Rohr fand die Polizei auch ein Dokument, das sie aufgrund seines Inhalts ernst nimmt. Die Rauchkörper wurden am Mittwoch nach Wien transportiert, wo der Entminungsdienst die Funktionsfähigkeit prüfen soll.