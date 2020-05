Drohbotschaften in der Kirche: Polizei vermutet Racheakt

Ein Pfeil aus Kerzen deutet auf den Altar in der Pfarrkirche Leoben. Dort ist ein Kruzifix aufgebahrt, zugedeckt mit einem Altartuch. Rosenblätter sind verstreut. Auf der Brust der Jesus-Figur steht eine Kerze. In englischer Sprache wurden auf das Tuch Botschaften wie: "Keine Scham", "Ich beobachte dich, Priester" und "Du wirst den Preis bezahlen" gekritzelt. Auf dem Tabernakel liegt ein toter Vogel. Dazu Worte in weiblicher Handschrift: "Schwarze Teufel, weiße Seelen."