Droh-E-Mails lösten Cobra-Einsatz in Salzburg aus: Mann festgenommen

In der Stadt Salzburg haben Dutzende, teils wirre E-Mailnachrichten, die am Montagabend im digitalen Postfach der Landespolizeidirektion eingingen, einen Einsatz von Cobra-Beamten ausgelöst. Der vorerst unbekannte Verfasser drohte zwei Personen, darunter ein Polizist, mit einer halbautomatischen Faustfeuerwaffe zu erschießen. Die Ermittlungen führten zu einem amtsbekannten Mann. Der 32-Jährige ließ sich in seiner Wohnung widerstandslos festnehmen. Waffe wurde keine gefunden.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, wie eine Polizeisprecherin auf APA-Anfrage erklärte. Der Mann war bei seiner Einvernahme geständig. Er wurde in die Justizanstalt Salzburg gebracht.