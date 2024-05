Drogen um 12,5 Millionen Euro in Wien, NÖ und OÖ sichergestellt

Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich konnten eine aus zehn Personen bestehende, österreichisch-serbische Drogenhändler-Bande ausforschen, die in der Zeit zwischen Juli 2023 und März 2024 in Niederösterreich , Oberösterreich und Wien Suchtmittel verkauft haben soll. Der Straßenverkaufswert dieser Suchtmittel beträgt rund 12 Millionen Euro .

sichergestellt werden. Der Straßenverkaufswert der sichergestellten Suchtmittel beträgt rund 540.000 Euro. Die beiden Hauptbeschuldigten, ein 26-jähriger und ein 27-jähriger Österreicher, befinden sich nunmehr in den Justizanstalten Krems/Stein und Wiener Neustadt in Haft.

Die Polizei kam den Drogenhändlern durch eine Verkehrskontrolle auf die Spur: In den späten Nachmittagsstunden des 12. November 2023 kontrollierten Bedienstete der Polizeiinspektion Enns die Insassen eines Autos. Die Lenkerin, eine 25-jährige Österreicherin, wies sich ordnungsgemäß aus, während ihr Begleiter, der 26-jährige Haupttäter, einen auf eine andere Person ausgestellten italienischen Reisepass vorwies.

Im Zuge der Amtshandlung kam es zu einem Fluchtversuch der 25-Jährigen und einem massiven Widerstand gegen die Staatsgewalt, wodurch zwei Polizisten verletzt wurden. Außerdem kam es dabei zu einer schweren Sachbeschädigung an einem Streifenwagen durch Anzünden des Sitzes. In diesem Tumult gelang dem 26-jährigen Haupttäter die Flucht und nötigte einer unbeteiligten, zufällig anwesenden Person dessen Pkw mit Androhung von Gewalt und Drohung mit einer Schusswaffe ab. Er flüchtete damit in unbekannte Richtung. Nach der erfolgten Festnahme der 25-jährigen Österreicherin und der Flucht des 26-jährigen Haupttäters konnten die Beamten der Polizeiinspektion Enns im Auto eine größere Menge Suchtmittel sicherstellen.

Beschuldigter soll Raubüberfalle begangen haben

Am 15. Dezember 2023 konnte das Landeskriminalamt Wien dann in Zusammenarbeit mit den Ermittlern des Landeskriminalamtes Niederösterreich den flüchtigen 26-jährigen österreichischen Haupttäter und drei Komplizen in Wien festnehmen. Der Haupttäter war zum Zeitpunkt der Festnahme mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnet, die Waffe lag in geladenem Zustand zwischen seinen Beinen am Fahrersitz. Den Beschuldigten konnten außerdem insgesamt fünf Raubüberfälle auf Banken und eine Tankstelle in Wien nachgewiesen werden.