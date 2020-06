Dramatische Rettungsaktion im Koralmtunnel

Die Diskussion über Sinn und Unsinn des Koralmtunnel ist etwa so alt wie die Idee dafür. Ziel der zwei 32,9 Kilometer langen Röhren ist es jedenfalls, dass die Bahn zwischen Graz und Klagenfurt nur noch 45 Minuten braucht und so etwas über eine Stunde Fahrzeit eingespart werden kann. In vermutlich acht Jahren soll der Tunnel und die Strecke rundherum ausgebaut werden. Theoretisch sind dann Geschwindigkeiten bis 250 km/h möglich, wahrscheinlich werden aber nur 230 km/h freigegeben (wie auf der Neubaustrecke in Niederösterreich).

Die beiden Röhren verlaufen in einem Abstand von rund vierzig Metern und haben alle 400 Meter eine Verbindung in sogenannten Querschlägen, die im Gefahrenfall als Fluchttunnel dienen. In der Mitte der Röhren wird eine Nothaltestelle angelegt. Der Brandschutz ist damit auf dem aktuellsten Stand der Technik. Doch selbst die kann nicht alles verhindern, wie etwa beim Feuerunfall im Tauerntunnel 1999 zu sehen war. Sechs der zwölf Opfer starben damals, weil sie trotz enormer Rauchentwicklung in ihren Fahrzeugen sitzen geblieben waren.

Das 5,4 Milliarden Euro teuere Projekt Koralmtunnel ist die Verlängerung des transeuropäischen Korridors VI und damit Teil der internationalen Achse, die von Danzig über Warschau und Wien nach Triest, Venedig und Bologna führt. Der Koralmtunnel – er soll bis 2023 fertig gestellt sein – bildet neben dem Semmering-Basistunnel das österreichische Schlüsselstück des Baltisch-Adriatischen Korridors.