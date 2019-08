Doskozil will Rot-Blau-Kritiker Dieter Posch im Landtag

Auf nationaler und internationaler Ebene präsent war im Jahr der Flüchtlingskrise 2015 auch der Neudörfler Bürgermeister Dieter Posch – als Kritiker der eben gebildeten rot-blauen Landesregierung und Botschafter für gelingende Integration. In der 5000-Einwohner-Gemeinde befindet sich seit dem Jugoslawien-Krieg ein allseits akzeptiertes Flüchtlingsheim der Caritas. Der bekennende Linke in der SPÖ und Sohn des früheren Landtagspräsidenten Josef Posch wird nun auf Wunsch von Doskozil auf der Bezirksliste Mattersburg auf Platz drei – hinter Landesrat Christian Illedits und einer noch nicht genannten Frau – kandidieren. Er sei gefragt worden und sehe das Angebot als Bestätigung seiner Arbeit, sagt Dieter Posch zum KURIER. Er habe Doskozil klipp und klar gesagt, dass es kontroversiell werden könnte, der Landeshauptmann habe versichert, davor keine Angst zu haben. „Es ist ja nicht schlecht für eine Partei, wenn sie Kritik zulässt“, will sich Posch auch im Landtag treu bleiben – wenn er denn hineinkommt. „Es gibt keinen Deal nach dem Motto, jetzt kaufen wir uns den größten Kritiker von Rot-Blau ein“, betont der 59-Jährige. Was er macht, wenn es nach der Wahl wieder Rot-Blau gibt? „Das sage ich dann, wenn es so weit ist“.

Poschs Bürgermeister-Nachbar Gerhard Hutter aus Bad Sauerbrunn, der LBL verlassen hat und als Parteifreier für die SPÖ kandidiert, bekommt auf der Landesliste Platz drei – hinter Doskozil und LR Astrid Eisenkopf.