Donauzentrum öffnet am Montag wieder: Ermittlungen zur Ursache

Die Arbeiten nach dem Großbrand im Wiener Donauzentrum am Samstag dauerten bis in die Nacht. Die Feuerwehr musste noch stundenlang mögliche Brandherde suchen. Das Feuer war in den Morgenstunden unter einem Teil des Blechdachs ausgebrochen und hatte über zwölf Stunden gebrannt.

Trotzdem erklärte ein Sprecher des Zentrums, dass man am Montag wieder fast alle Bereiche öffnen könne. Der Schaden hatte sich bei einer ersten Begehung am Sonntag als geringer herausgestellt, als befürchtet. „Es sind letztendlich drei Geschäfte, die betroffen sind. Der Teil in dem es gebrannt hat, wird natürlich vorerst geschlossen bleiben“, sagte der Sprecher. Die Zerstörung ist weniger dem Feuer geschuldet, als dem Löschwasser.